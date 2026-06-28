Rescatistas de El Salvador localizaron con vida a una sexagenaria en Caraballeda

CARACAS.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó que después de 11 horas de trabajo, fue rescatada con vida Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció atrapada 86 horas bajo los escombros.

A través de su cuenta en X, Bukele expresó que las acciones forman parte del esfuerzo realizado por la delegación de El Salvador que apoya en las labores de rescate sobre el terreno en Venezuela.

¨Aunque nuestros médicos estabilizaron a Belkys en el campamento, su estado de salud aún es delicado. Por lo que contratamos un helicóptero privado y la trasladamos a una clínica privada en Caracas, donde ya está recibiendo la mejor atención posible. Que Dios la bendiga y le dé fortaleza¨expresó.

Después de 86 horas de estar atrapada bajo los escombros, y luego de 11 horas de intenso trabajo, hemos logrado rescatar con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció bajo los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda.



Este logro fue posible… pic.twitter.com/OKt5dAKgmr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 28, 2026

Unión Radio