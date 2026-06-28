Se elevan a 152 los españoles desaparecidos en los terremotos de Venezuela

Madrid.- Los españoles desaparecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela se elevan a 152, mientras se mantiene la cifra de nueve muertos y de otras 14 personas localizadas bajo los escombros pero aún sin rescatar, dijo este domingo el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares.

El titular de Exteriores, que ofreció este último parte de situación en declaraciones en Radio Nacional de España (RNE), apuntó que un segundo avión con rescatistas de seis comunidades autónomas (regiones) ya se encuentra en Venezuela junto con más personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Albares avanzó que está previsto que el próximo miércoles 1 de julio esté operativo y desplegado el Equipo Start (Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias) de la AECID con un hospital de campaña, además del paquete financiero movilizado de un millón de euros (1,14 millones de dólares al cambio actual) a través de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Por ahora, el Gobierno venezolano ha contabilizado 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas tras los seísmos.

Albares lamentó que, debido a la situación, se desconoce por el momento cualquier avance en el rescate de los 14 ciudadanos españoles localizados, según testimonios de familiares, bajo las ruinas causadas por los terremotos.

«Hemos dado traslado de toda la información a los equipos de rescate y, dada las dificultades existentes sobre el terreno, tanto para actuar como para comunicarnos, en estos momentos no tenemos más información», señaló el ministro, quien manifestó que el Gobierno sigue en contacto con las autoridades ante cualquier mínima opción de rescate con vida de estos ciudadanos.

Volvió a recordar que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales de la cartera de Exteriores y de la embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

De hecho, el ministerio ha recibido ya 518 llamadas al teléfono habilitado de sus servicios centrales en Madrid, y otras 530 en los teléfonos de emergencia y las líneas habilitadas por el consulado.

Además, el ministro hizo un llamamiento respecto a la canalización de las ayudas que muchos ciudadanos quieren brindar al pueblo venezolano al aconsejar que consulten la pagina web y las redes sociales de la AECID.

«Sigan en todo momento esas instrucciones porque es la mejor forma de que esa solidaridad se canalice de verdad eficazmente», instó.

Albares se felicitó de que 76 españoles ya están de vuelta en España al aprovechar el regreso del avión del Ejército del Aire que partió el pasado jueves con equipos de rescate de la Unidad Militar de Emergencias y la primeras ayudas de emergencia.

En ese vuelo que este domingo ha aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) han viajado, además de los españoles, 20 ciudadanos de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

Unión Radio / EFE