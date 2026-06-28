UNFPA activa en Venezuela para atender mujeres, adolescentes y niñas

CARACAS.- Los recientes terremotos en Venezuela han cambiado la vida de miles de familias en cuestión de segundos, mientras la emergencia continúa, las necesidades de mujeres, adolescentes y niñas no desaparecen, por ello la Agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva está atento a la situación que se pueda registrar.

En la actualidad, los embarazos continúan, los partos siguen ocurriendo y muchas personas siguen necesitando productos de higiene menstrual. Las crisis también pueden aumentar los riesgos de violencia basada en género y, lamentablemente, la violencia sexual en estos contextos es más común de lo que se piensa.

Desde UNFPA trabajan junto a las autoridades nacionales, socios humanitarios y comunidades para contribuir a que los servicios esenciales continúen llegando a quienes más los necesitan.

Por ello tu donación puede ayudar a brindar atención para embarazos y partos seguros, suministros esenciales, apoyo en salud mental y acciones de protección para mujeres, adolescentes y niñas.

Cada aporte cuenta.

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Unión Radio-NP