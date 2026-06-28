31 dominicanos regresaron a su país tras los terremotos del 24 de junio

CARACAS.- Un grupo de 31 ciudadanos dominicanos que permanecían en Venezuela regresaron a su país de origen luego de las gestiones realizadas por el Gobierno de República Dominicana con la operación «Quisqueya Solidaria 2026», un puente aéreo humanitario para repatriar a sus ciudadanos.

Con este grupo, ya suman 42 dominicanos repatriados, en el la lista figuran atletas, médicos y residentes.

La operación se ejecutó mediante tres vuelos organizados por el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea de la República Dominicana y otras entidades estatales

¡Ya están en casa! 💙



31 dominicanos más regresaron sanos y salvos desde Venezuela, tras el terremoto. Con este vuelo, ya son 42 los connacionales que han retornado al país gracias al puente aéreo humanitario establecido por el Gobierno dominicano. 🇩🇴



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