Encuentran 11 cuerpos en el conjunto La Mar Suites de Tucacas

CORO.- Las labores de búsqueda y salvamento en el conjunto residencial y hotel La Mar Suites, ubicado a escasos metros de la playa de Tucacas, han dejado un saldo de 11 cuerpos recuperados sin vida que estaban atrapados bajo las estructuras colapsadas.

La edificación sufrió un desplome total como consecuencia del doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió al país el pasado miércoles 24 de junio.

Entre las ruinas, los diferentes organismos de contingencia concentran sus últimos esfuerzos en localizar a Natalia Fernández Díaz Granados, una mujer de 34 años de origen colombiano. Sus familiares se han mantenido en el sitio del desastre desde el momento del sismo, esperando noticias, mientras los rescatistas realizan maniobras de remoción en el perímetro de su apartamento.

El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, detalló que las comisiones técnicas continúan desplegadas realizando un riguroso monitoreo a diversas estructuras que registraron fallas graves en toda la geografía falconiana.

A pesar de los daños en la región costera, Tucacas se mantiene como la zona cero de la emergencia en la entidad, donde el personal civil y militar trabajan para mitigar el impacto de los movimientos telúricos.

Con la información desde el estado Falcón, nuestro corresponsal Ramón Veliz.

SPLL/Unión Radio