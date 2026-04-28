PDVSA y petrolera italiana Eni firman acuerdos

CARACAS.- La tarde de este martes se llevó a cabo la firma de acuerdos entre la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y la petrolera italiana Eni.

El acto se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y estuvo encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

«Estamos muy entusiasmados por la firma de estos acuerdos y lo que nos va a permitir hacer para el futuro», dijo Claudio Descalzi, director ejecutivo de Eni.

La mandataria encargada estuvo acompañada por Paula Henao, ministra de Hidrocarburos; Héctor Obregón, presidente de PDVSA; Sotty Kokkinos, presidente de Petrojunín. Por parte de la empresa italiana Eni asistieron, Guido Brusco, director de Operaciones de Recursos Naturales y Director General de Eni Venezuela; y Claudio Descalzi, director Ejecutivo.

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