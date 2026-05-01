Mueren siete personas en un enfrentamiento en Guárico

CARACAS.-Siete personas fueron abatidas en un operativo de seguridad ejecutado el jueves en la población de Tucupido, en el municipio José Félix Ribas del estado Guárico, quienes eran presuntamente integrantes de una célula ligada a la organización delictiva Tren del Llano.

De acuerdo con el informe policial, al menos cuatro de los sujetos que murieron eran solicitados por extorsión, asociación para delinquir y robo agravado. Las otras tres personas, entre ellas, una mujer, aun no han sido identificados.

Durante el operativo se incautó una serie de materiales usados para la actividad delictiva, entre ellos, tres fusiles y chalecos antibalas.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio