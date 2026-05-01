El brent cae moderadamente y cierra la semana a 108,17 dólares el barril

LONDRES.-El barril de petróleo brent para entrega en julio cerró hoy a 108,17 dólares, perdiendo así cerca de un 2 % con respecto a la jornada anterior.

De este modo, el brent se modera frente al pico de 126,41 dólares que alcanzó en las primeras horas del miércoles, una marca que no se veía desde 2022, al principio de la guerra en Ucrania.

La bajada del brent parece responder a nuevas esperanzas de un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, después de conocerse por parte del mediador Pakistán que Irán ha presentado una oferta para negociar.

El presidente Donald Trump dijo a los reporteros que la había recibido la propuesta y que «no (estaba) satisfecho», pero sin poner en cuestión la tregua que rige entre ambos países desde el pasado 7 de abril.

En el curso de la semana el brent gana prácticamente ocho dólares con respecto al precio con que comenzó el lunes, pero el ‘pico’ preocupante se registró principalmente el miércoles, cuando se acumularon señales de que el estrecho de Ormuz puede permanecer cerrado todavía mucho tiempo.

EFE