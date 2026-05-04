Ministro dice que salida de Emiratos de la OPEP «no está dirigida contra nadie»

EL CAIRO.-El ministro de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos, Sultan al Yaber, defendió este lunes la decisión de su país de abandonar la Organización de Países Exportadores del Petróleo (OPEP) y aseguró que esta medida «no está dirigida contra nadie», sino que es una acción «soberana y estratégica».

«La decisión de abandonar la OPEP y la OPEP+ es soberana y estratégica, no está dirigida contra nadie y refleja nuestras capacidades y confianza en nuestra habilidad para construir una economía más diversificada, así como nuestra ambición por un futuro mejor», afirmó Al Yaber en su discurso durante la inauguración de la plataforma empresarial ‘Made in the UAE 2026’ en Abu Dabi.

Según el ministro, Emiratos ha demostrado que su infraestructura es sólida y sus alianzas, «genuinas, sinceras y firmes», lo que consideró una prueba de que su país seguirá siendo un «socio fiable y responsable en los mercados energéticos mundiales», que «continuará apoyando su estabilidad desde una posición más flexible».

En este sentido, remarcó el continuo aumento de las inversiones emiratíes en el sector industrial con el foco puesto también en las exportaciones de este tipo de productos.

EFE