Más de 160 migrantes venezolanos regresaron desde EEUU en un vuelo de repatriación

CARACAS.- Un grupo de 161 migrantes regresó este miércoles a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Miami, según informó el Ministerio de Interior y Justicia.

En un mensaje a través de Telegram, la cartera de Estado indicó que en el vuelo llegaron 110 hombres, 32 mujeres, cuatro adolescentes y 15 niños, de quienes no especificó edad o sexo.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde fueron recibidos por funcionarios de distintos cuerpos policiales, incluyendo el Servicio de Inteligencia, el de Investigaciones Científicas y la Policía Nacional Bolivariana.

«Tras pisar tierra firme, los migrantes transitaron por el túnel migratorio, donde recibieron atención personalizada», indicó el ministerio en el mensaje al detallar que se realizaron entrevistas y evaluaciones médicas integrales antes de ser trasladados a sus hogares.

Se trata del vuelo número 141 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo para la repatriación de migrantes en enero del año pasado.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes habían regresado a Venezuela en vuelos de repatriación entre febrero de 2025 y el mismo mes de este año.

EFE