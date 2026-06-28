Finalizan labores de búsqueda en conjunto residencial Lamar Suites

CARACAS.- El Gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, confirmó que finalizaron las labores de búsqueda de sobrevivientes en el conjunto residencial Lamar Suites luego de 90 horas de operaciones de rescate.

El mandatario regional indicó que el balance muestra 12 personas fallecidas y dos rescatadas en la localidad de Tucacas luego de los terremotos del pasado 24 de junio, a consecuencia del colapso del complejo residencial mencionado.

“El bloque de búsqueda ha culminado todas sus acciones», expresó Clark, quien manifestó su pesar para con los familiares de las 12 personas fallecidas.

De igual manera, destacó que los organismos atienden a unas 87 familias afectadas en la localidad de Boca de Aroa; en total 252 personas, así como el caso de infrasetructura impactada, como es el caso de dos puentes y parte de la vialidad.

Detalló que, en el caso de Tucacas, ocho conjuntos residenciales, un hotel y un comercio también sufrieron daños.

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