Más de 15 mil personas beneficiadas por el centro de acopio de la UCV

CARACAS.— La vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios (FCU), Rosa Cucunuba, informó que el centro de acopio de la Universidad Central de Venezuela (UCV) ha ayudado a más 15.000 personas damnificadas tras el doblete sísmico registrado el pasado 24 de junio.

La representante estudiantil destacó que el éxito de la operación se debe al despliegue de más de 500 voluntarios y a un estricto protocolo de entrega que garantiza que la ayuda llegue directamente a las comunidades previamente monitoreadas.

«A las cinco horas de la catástrofe ya teníamos voluntarios con pico y pala moviendo escombros para buscar compañeros, y antes de las 12 horas el primer camión ya iba en dirección a La Guaira», precisó.

Respecto al funcionamiento del centro de acopio, la vocera explicó que el proceso cuenta con una rigurosa fiscalización. Los insumos son organizados en comandas y entregados únicamente si se cumplen los requisitos establecidos, bajo el acompañamiento estricto de estudiantes ucevistas hasta las zonas asignadas.

«De la Universidad Central de Venezuela no sale absolutamente nada si no se cumplen las condiciones», enfatizó.

#AlMomento | @rosacucunubaa Vicepresidenta de la FCU-UCV ofrece un balance acerca del centro de acopio mas grande del pais, la Universidad Central de Venezuela, organizado por los mismos, señalan que han beneficiado a mas de 15 mil personas desde el #25Jun pic.twitter.com/SfdCfHkwCh — Viva la UCV (@VivaLaUCV) July 4, 2026

Finalmente, Cucunuba reiteró el compromiso de la comunidad universitaria, integrada por estudiantes, egresados y la federación, asegurando que continuarán trabajando de forma articulada para mantenerse a la altura de las exigencias y necesidades actuales del país.

Unión Radio