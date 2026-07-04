Gobernador de La Guaira: Más de 700 edificaciones están afectadas por los terremotos

CARACAS.- El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, afirmó que existen al menos 750 edificaciones afectadas por los dos terremotos que sacudieron al país; de las cuales 180 están totalmente colapsadas y 400 están con daños parciales.

Asimismo, el burgomaestre informó que aún persisten las labores de búsqueda, luego de haberse registrado dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

«Estamos en la fase de la emergencia aún. Todavía estamos buscando dentro de los escombros milagros con esperanza y mucha fe. Además estamos recuperando a las personas que fallecieron para poder darles cristiana sepultura, junto a sus familiares. Paralelamente, estamos atendiendo a todas las personas en situación de campamentos transitorios para que no les falte nada y se sientan atendidos», expresó.

Por otra parte, Terán señaló que en el urbanismo Brisas de Maiquetía unas 3.041 personas podrán regresar a sus departamentos, tras haberse realizado las inspecciones debidas y haberse descartado posibles daños.

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