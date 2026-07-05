Operación contra trata de personas en Trinidad y Tobago deja 50 migrantes detenidos

PUERTO ESPAÑA.- Un total de 50 migrantes, entre ellos 10 menores de edad, fueron detenidos este sábado en Trinidad y Tobago, en el marco de una operación a nivel nacional contra presuntas redes de trata de personas y prostíbulos ilegales.



Los arrestos se produjeron durante redadas realizadas con base en información de inteligencia en Puerto España y San Fernando, según informó la Policía.



Los detenidos fueron trasladados a la Unidad de Control de Inmigración, donde los funcionarios están determinando su estatus migratorio y evaluando si alguno podría ser víctima de trata de personas.



La Policía explicó en un comunicado que los operativos se dirigieron a lugares sospechosos de estar vinculados a grupos del crimen organizado involucrados en la explotación sexual de migrantes irregulares.



El primer operativo se llevó a cabo en los distritos policiales de Belmont y Central, luego de que información de inteligencia indicara que varios locales en Puerto España albergaban a un gran número de extranjeros.



Durante el operativo, los agentes detuvieron a 36 inmigrantes indocumentados: 14 hombres, 12 mujeres y 10 menores de edad.



La Policía también detuvo a un empresario de 75 años del norte de Trinidad, quien, según los investigadores, es propietario de dos establecimientos sospechosos de funcionar como burdeles.



El hombre, quien ya había sido acusado de violación por llevar a mujeres a su domicilio para luego agredirlas sexualmente, es investigado por su presunta implicación en delitos de trata de personas.



Una segunda redada en un bar de San Fernando, en el sur de Trinidad, se saldó con la captura de 14 extranjeros -nueve mujeres y cinco hombres- que presuntamente se encontraban en el país de forma ilegal.



Los allanamientos se producen después de que Trinidad y Tobago pusiera fin a su Marco de Registro de Migrantes, que buscó fortalecer la gestión fronteriza, mejorar la seguridad nacional e identificar a los migrantes vulnerables, incluidas las posibles víctimas de trata.



Los operativos también ponen de manifiesto la persistente lucha de Trinidad y Tobago contra la trata de personas, exacerbada por su proximidad a Venezuela, que ha sido explotada por redes delictivas que transportan migrantes a través de rutas marítimas clandestinas.



Agencias gubernamentales y organizaciones internacionales han advertido reiteradamente que las mujeres y los niños indocumentados siguen estando entre los más vulnerables a la explotación sexual y el trabajo forzoso.



La Policía adelantó que las investigaciones sobre presunta trata de personas y redes delictivas organizadas continúan y no se descartan arrestos adicionales.

EFE

