Portugal decreta Luto Nacional por sismos en Venezuela

CARACAS.- El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, informó que este domingo 5 de julio fue decretado luto nacional en memoria de las víctimas de los sismos registrados en Venezuela.

«Por la memoria de las víctimas de los sismos en Venezuela, en particular por los portugueses y luso-descendientes, decretamos Día de Luto Nacional el domingo, 5 de julio. (…) acompañamos de forma muy cercana a nuestros equipos, y todos los trabajos en el terreno, en contacto permanente con las autoridades venezolanas», expresó.

El mandatario lusitano sostuvo una conversación con la presidenta (E), Delcy Rodríguez, quien transmitió el reconocimiento del Estado venezolano a las labores de asistencia técnica y humanitaria que ejecuta Portugal en los sectores afectados.

El primer ministro Montenegro ratificó que las delegaciones diplomáticas y los equipos de rescate de Portugal se mantienen desplegados en el terreno.

Unión Radio