El Papa León XIV reitera su cercanía con Venezuela

CARACAS.- Este domingo el Papa León XIV ofreció palabras de aliento a los venezolanos que aún viven las consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio.
Después de rezar la oración mariana del ángelus el sumo pontífice volvió a expresar su cercanía con la población de Venezuela y pidió que, “el Señor los sostenga en este momento tan difícil” dijo el Papa.
El #PapaLeónXIV renueva su cercanía al pueblo venezolano tras el doble terremoto del #24dejunio que sufrió el país: "Que el Señor los sostenga en este momento tan difícil". #Ángelus #5DeJulio #VaticanNewsES #Solidaridadhttps://t.co/uarGcb5YAF pic.twitter.com/oi6eBzKAOC— Vatican News (@vaticannews_es) July 5, 2026
El Papa León saludó afectuosamente a todos los presentes que se congregaron en la Plaza de San Pedro, entre ellos el coro de la Universidad de Mérida, en Venezuela.
Unión Radio