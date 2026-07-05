El Papa León XIV reitera su cercanía con Venezuela

CARACAS.- Este domingo el Papa León XIV ofreció palabras de aliento a los venezolanos que aún viven las consecuencias de los terremotos del pasado 24 de junio.

Después de rezar la oración mariana del ángelus el sumo pontífice volvió a expresar su cercanía con la población de Venezuela y pidió que, “el Señor los sostenga en este momento tan difícil” dijo el Papa.

El Papa León saludó afectuosamente a todos los presentes que se congregaron en la Plaza de San Pedro, entre ellos el coro de la Universidad de Mérida, en Venezuela.

Unión Radio