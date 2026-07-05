domingo, julio 5, 2026
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15 toneladas de ayuda humanitaria arriban al país procedentes de Uruguay

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CARACAS.- Este sábado llegó al país un lote de 15 toneladas de insumos médicos, material de higiene y alimentos.

El envío llegó en un avión Hércules y es el primero de varios viajes que encabeza la Fuerza Aérea uruguaya para enviar más de 60 toneladas de ayuda humanitaria al país.

Unión Radio

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