15 toneladas de ayuda humanitaria arriban al país procedentes de Uruguay

CARACAS.- Este sábado llegó al país un lote de 15 toneladas de insumos médicos, material de higiene y alimentos.

El envío llegó en un avión Hércules y es el primero de varios viajes que encabeza la Fuerza Aérea uruguaya para enviar más de 60 toneladas de ayuda humanitaria al país.

Ya se descargan en Venezuela las 15 toneladas de insumos médicos, material de higiene, leche en polvo y suplemento alimenticio donados en Uruguay pic.twitter.com/VhNrSVYC4b — Cancillería Uruguay 🇺🇾 (@CancilleriaUy) July 5, 2026

Unión Radio