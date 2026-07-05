León XIV repite sus vacaciones de julio en el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV se trasladará la tarde de este domingo al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, a unos 30 kilómetros de Roma, para iniciar un período de descanso que se prolongará hasta el lunes 27 de julio, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.



Durante estas semanas quedarán suspendidas todas las audiencias generales, privadas y especiales, por lo que la agenda del pontífice solo contempla el rezo del ángelus los domingos de este mes en la Plaza de la Libertad de la localidad.



Está previsto que las audiencias generales se reanuden de forma habitual el miércoles 5 de agosto.



El papa estadounidense repite así su mes de vacaciones en esta localidad aunque en esta ocasión residirá en el palacio apostólico y no en la villa Barberini, donde pasó el verano pasado y suele acudir todos los martes para pasar el día de descanso.



Urbano VIII Barberini encargó a Carlo Maderno la restauración del palacio, transformándolo en la residencia oficial de verano de los papas, pero Francisco nunca fue a descansar a Castel Gandolfo y lo convirtió en un museo, que cerró al público el pasado 30 de junio.



La agenda publicada por la prefectura de la Santa Sede en julio no prevé audiencias y confirma los ángelus de los próximos tres domingos en Castel Galdolfo, así como también está previsto que vuelva unos días para el 15 de agosto como el año pasado.



Y aunque aún no ha sido confirmado, no se descarta que en este mes de julio pueda hacer algunas visitas a las parroquias de la zona.



Con la llegada esta tarde de León XIV, tras casi diez años como museo abierto al público por voluntad de Francisco, Castel Gandolfo se prepara para volver a su función original y exclusiva como residencia de verano del pontífice.



El complejo de las Villas Pontificias es una pequeña ciudadela vaticana extraterritorial: incluye el Palacio Apostólico, Villa Barberini, Villa Cybo, jardines monumentales, invernaderos, viñedos, una granja e incluso el Observatorio Astronómico Vaticano.



Juan Pablo II lo llamaba cariñosamente «Vaticano II» e incluso mandó construir una piscina allí, que en este año de pontificado ha servido a León XIV para hacer un poco de ejercicio en su día libre, y Benedicto XVI, quien también pasaba sus vacaciones, se trasladó allí el 28 de febrero de 2013, tras hacerse efectiva la renuncia al papado.



Pío XII falleció entre esos muros en 1958 y Pablo VI en 1978.

Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, Pío XII abrió el palacio a los refugiados: la cámara papal se transformó en una sala de partos, y decenas de bebés nacidos allí fueron apodados «los hijos del papa».

EFE

