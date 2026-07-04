Precipitaciones afectan la vialidad del municipio Urdaneta de Lara

CARACAS.- El alcalde del municipio Urdaneta del estado Lara, Hamad Al Chaer, informó que la municipalidad resultó afectada por las lluvias registradas durante las últimas horas.

«El desbordamiento de estas grandes quebradas afectó a la principal vía, llevándose parte de la calzada asfáltica, dejando sedimento, piedras, rocas, negando el libre tránsito», señaló.

Asimismo, anunció la activación de cuadrillas para iniciar la apertura de la vialidad. También llamó a los ciudadanos a manejar con prudencia debido a los escombros.

Unión Radio