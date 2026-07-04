Proteccionistas de Monagas activan centro de acopio para ayudar a los animales afectados por los terremotos

CARACAS.- Proteccionistas de Monagas activaron un centro de acopio para recolectar alimentos y medicinas destinados a los animales que resultaron afectados en el estado La Guaira.

«Aquí nosotros sacamos un esolgan en el cual decimos que ellos hoy también nos necesitan. Tenemos un equipo de médicos veterionarios de Maturín que están en la zona cero. Nos han pedido que se necesitan algunos insumos, algunos recursos», afirmó el proteccionista, Eduard Moessati.

«Necesitamos kenner, jaulas, transportadoras, arenas para gatos, areneros; alimentos, medicinas y descartables», dijo la proteccionista, Enoé Antuares.

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