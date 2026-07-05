Activación de ascensores debe estar respaldada por informe de empresa registrada en Sencamer

CARACAS.- El Cuerpo de Bomberos de Caracas informó que uno de los requisitos para la activación segura de los ascensores es la certificación e informe técnico emitido por una empresa que esté registrada en el Servicio Desconcentrado de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos (Sencamer)

A través de las redes sociales, la institución instó a las comunidades y administradores de edificios con criterio verde, cumplir con el proceso para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

​ «Prevenir es salvar vidas», señalaron.

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