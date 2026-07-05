Bogotá envía ayuda humanitaria a Caracas

BOGOTÁ.- El Banco de Alimentos de Bogotá confirmó la salida del primer envío de asistencia con productos básicos de alimentación, higiene y salud para las familias damnificadas. Esta movilización fue posible gracias a la alianza entre empresas, organizaciones y ciudadanos. Desde la entidad recuerdan que las donaciones siguen abiertas a través de su portal web.

La entidad destacó que esta iniciativa fue posible gracias al apoyo de empresas, organizaciones y ciudadanos donantes, e invitó a la comunidad a seguir contribuyendo a través de su portal web para fortalecer las redes de cooperación.

Por su parte, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó que ya arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, 14 toneladas de ayuda destinadas a la atención de mascotas afectadas. Este envío incluye alimento concentrado, medicamentos veterinarios, cobijas y otros insumos logísticos para el cuidado de perros y gatos rescatados en la zona. En la jornada de recolección participaron activamente el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, las alcaldías de Chapinero y Teusaquillo, y decenas de ciudadanos solidarios.

Unión Radio