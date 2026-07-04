Inspeccionan espacios de la Universidad Simón Bolívar de La Guaira para recibir afectados

CARACAS.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, inspeccionó los alrededores de la Universidad Simón Bolívar de La Guaira para evaluar la adecuación de los espacios y poder recibir a afectados por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Aquí hay suficiente comodidad. Con arreglos, detalles, las estructuras bien hechas las afectaciones son menores y en las próximas horas estaremos trayendo un grupo de venezolanos y venezolanas que han estado esperando la revisión de casa que ya las estamos haciendo», aseguró.

Cabello agradeció la disponibilidad de las autoridades de la universidad para brindar los espacios.

Unión Radio