Cifra de fallecidos por el doblete sísmico en Venezuela subió a 3.342

CARACAS.- El Gobierno informó que el número de muertos tras el doblete sísmico asciende a 3.342 personas. Las autoridades precisaron que 6.462 personas fueron rescatadas y unas 16.740 resultaron heridas.

Sobre el proceso de atención integral a los afectados, unas 86.794 familias han recibido ayuda. Además, se mantienen activos 79 campamentos transitorios.

Entre tanto, 17.345 personas quedaron sin viviendas, mientras que se registran 856 edificios afectados y 190 estructuras con colapso total.

En materia alimentaria, se reporta la distribución de 9.585 toneladas de alimentos y ha efectuado la entrega de 669.008 litros de agua.

En el proceso de búsqueda, rescate y salvamento participaron 4.088 rescatistas internacionales y fueron desplegados 29.567 funcionarios venezolanos con 27.482 voluntarios registrados.

Hasta este domingo 5 de julio de 2026, se registran 995 réplicas.

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