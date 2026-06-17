Lara exportó más de 70 contenedores de café este año

CARACAS.-El presidente de la Empresa de Comercio Exterior del estado Lara, Juan Carlos Romero, informó que en lo que va de año se ha exportado más de 72 contenedores de café hacia distintos países.

Entre los países que importa café de Venezuela, Romero mencionó a Italia, Australia, República Checa, Turquía, Emiratos Árabes, Irán.

«Necesitaba el país este oxígeno de ingresos de divisas y bueno lo está logrando», comentó en entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio.

Romero afirmó que la posibilidad de enviar la producción de café a otras naciones genera una «mejor visión y rentabilidad» para los productores venezolanos.

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Sostuvo que Lara se ha convertido en un «centro de gravedad» para el desarrollo económico y en el avance de la sustitución de importaciones.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio