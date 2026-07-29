​GEM ha atendido a más de 68.000 familias afectadas por los sismos

CARACAS.- El director de Global Empowerment Mission (GEM) para Latinoamérica, Luis Velásquez, informó que la organización ha brindado asistencia a más de 68.000 familias, lo que representa unas 272.000 personas, damnificadas por los recientes terremotos.

Este despliegue se logró gracias al aporte de la diáspora venezolana, redes de voluntariado, organizaciones aliadas y la cooperación gubernamental de Estados Unidos.

El apoyo brindado cuenta con un respaldo que se estima sostener en mediano plazo.

«Nosotros nos vamos a quedar cinco años acá apoyando y estamos a plenas operaciones todos los días (…). Básicamente estamos llevando ayuda humanitaria con lonas, carpas, generadores de energía. Adicional fórmulas de niños, pañales, bebidas isotónicas, leche para la familia. Todo esto es adicional al número de 68 mil familias aproximadamente». En entrevista al programa 2+2 con Ginette González y Andrés Rojas, Velásquez recalcó que desde Global Empowerment Mission han apoyado a las comunidades a través de Cáritas y la Iglesia Católica. Añadió que también traen aviones con ayuda diariamente desde que comenzó el mes de julio. Mientras que de manera semanal recibirán 25 contenedores vía marítima.

«Todo lo que hemos distribuido viene ya preparado desde Estados Unidos por voluntarios. Hemos hecho un registro con cerca de mil voluntarios, hay días que tenemos 2.000 personas arreglando cajas, clasificando y aquí en Venezuela diría que también hemos superado los mil voluntarios».

Por otra parte, Velásquez aseguró que ante la magnitud de donaciones, cuentan con 500 gandolas de 40 pies en EEUU que «necesitamos traer a Venezuela para entregarlo directo a la población».

Carlos Padilla González/Unión Radio