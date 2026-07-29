Saúl Ortega: Pretensiones del gobierno de EEUU pueden ser derrotadas

CARACAS.- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Saúl Ortega, aseguró que la pretensión de Estados Unidos (EEUU) sobre Venezuela sigue siendo la de apoderarse de los recursos energéticos y minerales de este país, pero que esas intenciones pueden ser derrotadas.

«Vivimos en un momento que calificó de bloqueo, de agresión e insolencia. Es necesario derrotar ese estado de cosas en la cual ellos tienen pretensiones y eso lo tenemos que hacer con mucha inteligencia, no dando batallas para perderlas. Sería una necedad desafiar militarmente de tú a tú a una potencia nuclear, pero tenemos la fuerza suficiente, política, ética, la fuerza de un pueblo, para derrotar las pretensiones de ellos», expresó Ortega.

En entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio , el parlamentario sostuvo que las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, en cuanto a que Venezuela podría convertirse en el estado 51 de EEUU, le va a quedar grande al mandatario norteamericano, porque verá cómo se crece un pueblo en las dificultades.

«La élite supremacista estadounidense quiere es el petróleo, nuestros recursos y basta con que el pueblo venezolano plantee la resistencia civil, la resistencia pacífica y aquí no sale una gota de petróleo, una pepita de oro, absolutamente nada y no van a poder manejar ni someter a un pueblo para llevarse nuestros recursos», insistió Ortega.

Unión Radio