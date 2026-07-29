Cruz Roja Venezolana mantiene operaciones humanitarias en Apure, Sucre y La Guaira

CARACAS.- La Cruz Roja Venezolana continúa desplegando operaciones humanitarias en distintas regiones del país para atender emergencias, proteger la salud de las comunidades y facilitar el acceso a servicios esenciales.

La institución mantiene acciones simultáneas en Guasdualito, estado Apure, donde acompaña a familias afectadas por inundaciones; en Cumaná, estado Sucre, con una operación de agua segura ante la emergencia hídrica; y en La Guaira, donde sostiene atención sanitaria para personas afectadas por los terremotos del 24 de junio.

Inundaciones en Apure: atención a comunidades afectadas por el desbordamiento del río Arauca

Desde el 10 de julio, la filial Guasdualito de la Cruz Roja Venezolana desplegó una operación humanitaria en la comunidad La Victoria, parroquia Urdaneta del municipio Páez, estado Apure, luego del desbordamiento del río Arauca provocado por intensas precipitaciones y la ruptura del dique de contención La Esperanza.

La localidad, ubicada en la ribera del río Arauca frente al municipio Arauquita, en Colombia, enfrenta una situación de alta vulnerabilidad.

Las primeras evaluaciones realizadas por los equipos en terreno estiman que cerca de 2.000 personas resultaron afectadas, con impacto en aproximadamente 95 % de la población y daños importantes en viviendas y bienes familiares.

María Mercedes Sánchez, voluntaria y psicóloga de la filial Guasdualito, explicó que desde el inicio de la emergencia los equipos de la institución han estado presentes en la comunidad para brindar orientación, identificar necesidades y fortalecer las capacidades de las familias ante los riesgos asociados a la inundación.

Como parte de esta labor, se realizan sesiones educativas sobre prevención de riesgos, protección de la salud, primeros auxilios psicológicos, prevención de enfermedades transmitidas por vectores y orientación sobre la actuación de la Cruz Roja Venezolana en contextos de emergencia.

A través del proyecto de La Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO) también se fortaleció la atención sanitaria en la comunidad Flor de Apure, con servicios de medicina general, pediatría y apoyo psicológico dirigidos a población vulnerable.

Esta intervención también incluyó la entrega de asistencia humanitaria a aproximadamente 138 familias, con kits de cocina, kits de higiene familiar, bidones para almacenamiento de agua, pastillas potabilizadoras, frazadas y mosquiteros, elementos fundamentales para reducir riesgos sanitarios en un contexto marcado por lluvias, humedad y presencia de aguas estancadas.

Los equipos mantienen seguimiento en terreno y coordinación con actores locales para monitorear la evolución de la emergencia y ajustar las acciones según las necesidades identificadas.

Agua segura en Sucre: se distribuyen 15.000 litros diarios en Cumaná

En el estado Sucre, la Cruz Roja Venezolana mantiene activa una operación para facilitar el acceso a agua segura en comunidades afectadas por la emergencia hídrica que atraviesa la región.

A través de la filial Cumaná y su red de voluntariado, la institución opera una planta potabilizadora ubicada en la avenida Humboldt, desde donde distribuye diariamente 15.000 litros de agua apta para consumo humano.

El suministro está dirigido a personas de Cumaná y otras zonas del estado, incluyendo comunidades de Araya y Marigüitar, con el objetivo de contribuir al acceso a un recurso esencial para el consumo y la preparación de alimentos.

Quienes acuden al punto de distribución deben llevar recipientes limpios, con tapa y en condiciones adecuadas de almacenamiento, preferiblemente con capacidades de 20, 15, 10 o 5 litros, para preservar la calidad del agua entregada.

La operación se complementa con plantas móviles potabilizadoras que permiten ampliar la cobertura hacia otros sectores y garantizar procesos de filtración y cloración bajo condiciones seguras.

La Guaira: Hospital de Campaña de la Cruz Roja Venezolana mantiene atención médica continua tras los terremotos

En La Guaira, la Cruz Roja Venezolana mantiene activo su Hospital de Campaña como parte de la respuesta desarrollada tras los terremotos del 24 de junio.

El campamento, ubicado en las instalaciones del estadio José Luis García Carneiro, en Macuto, ofrece atención médica continua y funciona como apoyo a la red asistencial de la entidad.

El hospital cuenta con servicios de medicina general, medicina interna, pediatría y traumatología, además de atención farmacéutica y apoyo psicosocial para personas que requieren acompañamiento durante la recuperación posterior a la emergencia.

Los equipos médicos y voluntarios trabajan de manera articulada para identificar necesidades, atender pacientes y coordinar referencias hacia otros centros asistenciales cuando la situación lo requiere.

La operación en Caracas también incluye distribuciones de asistencia humanitaria en albergues y comunidades del Área Metropolitana de la capital y La Guaira, donde los equipos entregan kits de higiene familiar, artículos de limpieza, implementos de cocina, recipientes para almacenamiento de agua y otros insumos esenciales.

Una respuesta nacional que evoluciona según las necesidades de las comunidades

Las operaciones desarrolladas en Apure, Sucre y La Guaira forman parte de la capacidad nacional de respuesta de la Cruz Roja Venezolana, basada en los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.

En ese sentido, a través de su red de voluntariado y el trabajo conjunto con aliados del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la institución mantiene presencia en comunidades que enfrentan distintos tipos de emergencia, adaptando sus acciones a las necesidades identificadas en el terreno.

Nota prensa