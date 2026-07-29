Médico neumonólogo advierte de enfermedades respiratorias por partículas de los escombros

CARACAS.-El médico neumonólogo, Andrés Orsoni, advirtió sobre enfermedades respiratorias asociadas a la inhalación de partículas de los escombros generados por la devastación sísmica ocurrida en el país el pasado 24 de junio y a las que están expuestas las personas que se encuentran en la zona cero de la tragedia.

Entre las enfermedades mencionó: infección respiratoria, irritación de las vías respiratorias, neumonitis química, alergias, exacerbaciones de enfermedades que ya padecían las personas.

En entrevista concedida al programa Sin Duda que transmite Unión Radio, indicó que los daños por la inhalación de las partículas y polvos pueden presentarse de forma inmediata o posteriormente.

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Prevención

El médico especialista recomendó el uso de mascarilla N95 para minimizar la inhalación de polvillos que «pueden hacer daño en la parte pulmonar».

Las personas que presenten síntomas como dificultad para respirar, fiebre, tos, expectoración debe acudir a un centro de salud para recibir una evaluación especializada y determinar si tiene alguna neumonía, infección respiratoria o una inflamación de hiperreactividad bronquial.

«El que está y no tiene síntomas, tiene que seguir cuidándose», agregó.

En el caso de las personas que sufren de asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica «deben seguir cumpliendo su tratamiento» habitual, ya sea de broncoinhalador u otros medicamentos para «evitar complicaciones de estas enfermedades crónicas que ya están diagnosticadas, pero que se pueden descompensar».

Lourdes G. Soublette/Unión Radio