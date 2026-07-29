Min-Transporte inspeccionó trabajos de recuperación del Aeropuerto de Maiquetía

CARACAS.- El ministerio de Transporte realizó este miércoles una supervisión de los trabajos de recuperación del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, de Maiquetía.

A través de una publicación en su canal de Telegram, el organismo informó que la comitiva que acometió la inspección estuvo encabezada por el viceministro de Transporte Aéreo, Silvio Prato, en compañía de los delegados de la OACI-Lima Perú, de la región suramericana.

«El propósito de esta inspección es fortalecer el sector aéreo venezolano a través de la formulación de recomendaciones técnicas que potencien la seguridad en la principal terminal del país, tras el evento telúrico», dice el texto de la publicación.

El comunicado del ministerio está acompañado por un video que muestra el avance de los trabajos acometidos a raíz de los terremotos del pasado 24 de junio.