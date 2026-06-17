Catalina de Gales regresa a Ascot por primera vez desde su tratamiento de cáncer

LONDRES.- La princesa Catalina de Gales asistió este miércoles, junto a su esposo, el heredero británico Guillermo, a las carreras de caballos de Ascot, uno de los eventos más señalados de la alta sociedad británica, después de tres años de ausencia a causa de su diagnóstico de cáncer.

Los príncipes de Gales fueron los grandes protagonistas del segundo día de carreras en Ascot, (afueras de Londres) y robaron todas las miradas con su triunfante llegada, a bordo de un carruaje tirado por caballos, en la tradicional procesión real.

Catalina llegó a la cita en el hipódromo de Ascot ataviada con un vibrante vestido amarillo de la firma Roksanda, a juego con una pamela de Jane Taylor del mismo color y unos pendientes que pertenecían a la fallecida reina Isabel II.

Por su parte, Guillermo, más clásico, optó por un traje negro de chaqueta con un sombrero de copa, una corbata azul y una flor en la solapa también de color amarillo, a juego con su mujer.

Los príncipes de Gales disfrutaron de las carreras de caballos desde el palco real, acompañados de otros miembros de la familia real y personalidades británicas, e incluso entregaron los trofeos durante la jornada.

Catalina no había asistido a Ascot desde 2023, debido al cáncer -de tipología aún desconocida- del que fue diagnosticada a principios de 2024, lo que le obligó a parar su agenda pública para someterse a un tratamiento de quimioterapia.

EFE