Español Javier Borrego y brasileño Rafael Valim defenderán a Cristina Fernández en la ONU

BUENOS AIRES.- La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), en prisión domiciliaria, incorporó este miércoles a su equipo jurídico a dos abogados extranjeros: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, quienes la defenderán, junto al argentino Alberto Beraldi, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Borrego y Valim poseen una amplia trayectoria judicial tanto en sus países como el ámbito internacional, especialmente en asuntos vinculados a derechos humanos.

Estos abogados, junto a Beraldi, defenderán los intereses de la expresidenta argentina ante el Comité de la ONU, donde defenderán un descargo para denunciar la que consideran una condena injusta impuesta por la Justicia argentina.

Cristina Fernández está condenada a seis años de prisión, que cumple en su domicilio desde el 17 de junio de 2025, e inhabilitación perpetua por irregularidades en la concesión de obras durante su mandato y el de su marido fallecido, Néstor Kirchner (2003-2007).

EFE