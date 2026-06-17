miércoles, junio 17, 2026
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EEUU afirma que acuerdo de GE Vernova y Corpoelec es un «paso importante» hacia la estabilización eléctrica

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CARACAS.-La embajada de Estados Unidos en Venezuela aseguró este miércoles que el memorando de entendimiento entre la empresa GE Vernova y Corpoelec «marca un paso importante hacia la estabilización de la red eléctrica» del país y en el «aumento de la generación de energía a corto plazo«.

A través de las redes sociales indicó que el acuerdo «apoyará el empleo, la inversión y la recuperación económica».

«Un suministro eléctrico confiable es fundamental para el crecimiento y la prosperidad», afirmó la embajada norteamericana junto a un video de la firma del memorando de entendimiento.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio

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