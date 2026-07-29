TSJ coordina asistencia inmediata tras los terremotos

CARACAS.- La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, encabezó una reunión con la Junta Directiva del máximo tribunal para evaluar el despliegue del Poder Judicial ante el reciente doblete sísmico.

«Es importante dar respuestas al país en estos momentos difíciles. Hemos accionado gracias al compromiso de nuestras funcionarias y funcionarios, quienes con amor y una atención célere trabajan cada día para brindar soluciones inmediatas al pueblo que acude al Poder Judicial«, dijo Rodríguez citada en una nota del ministerio de Comunicación e Información.

NP/Unión Radio