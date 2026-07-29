MinEducación Universitaria reanudó atención presencial en su sede en Caracas

CARACAS.- El ministerio de Educación Universitaria anunció este miércoles que se reanudó la atención presencial al público para que los usuarios realicen las gestiones, trámites y servicios correspondientes en el organismo.

Tales solicitudes se pueden realizar en un horario comprendido de 8:30 AM hasta 1:00 PM de lunes a viernes, en el que los usuarios deberán acudir con la respectiva documentación completa para cada tipo de trámite.

Esta medida busca normalizar los servicios administrativos y facilitar el cumplimiento de los requerimientos académicos e institucionales, según detalló la comunicación oficial.

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