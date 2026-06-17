Economista Guerra cree pertinente debatir sobre una dolarización

CARACAS.-El economista y dirigente político, José Guerra, considera pertinente abrir un debate sobre una eventual dolarización en el país porque a su juicio, las políticas que se han adoptado para contener el tipo de cambio»no está resolviendo el problema».

Precisó que en lo que va de año se han intervenido en el mercado unos seis mil millones de dólares, casi mil millones por mes, y la brecha cambiaria «no baja».

«Si es pertinente la discusión porque el que maneja los recursos tiene que estar preocupado», dijo en entrevista concedida al programa Dos más Dos que transmite Unión Radio.

Guerra aseguró que «el problema macro es cómo hacer que la tasa de cambio no se siga devaluando y que se estabilice de forma creíble» para que el crecimiento de la economía sea sostenible.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio