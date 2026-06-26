La plataforma Binance aportará 3 millones dólares para ayudar a sus usuarios afectados en Venezuela

CARACAS.- La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance informó que a través de su empresa global, Binance Charity, donará 3 millones de dólares en cupones tokens y eliminará las comisiones de todas las transacciones P2P y Binance Pay durante 7 días para apoyar a los usuarios afectados por los devastadores terremotos ocurridos en Venezuela.

En una nota en su sitio web, Binance indicó que entregará paquetes de 20 USDT (moneda común y con similar valor al dolar) a los usuarios que tengan su comprobante de domicilio (POA) completados en sus cuentas antes del 26 de junio en las áreas de Caracas, Miranda, La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy y Falcón.

Destacó que el plazo para realizar esta verificación en la aplicación será hasta el 9 de julio y poder recibir dicha donación, la cual se recibirá en la Zona de Recompensas de cada usuario en un plazo máximo de 30 días.

Unión Radio