Defensoría del Pueblo y Gobernación de La Guaira evalúan planes postsismo

CARACAS.- La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y coordinar estrategias en materia de recuperación, gobernanza estratégica y gestión de riesgos.

En este encuentro estuvo presente Everardo Murillo, consultor especialista en Gobernanza Estratégica y Gestión de Riesgos y Desastres, invitado por el Instituto para las Transiciones Integradas (IFIT) a Venezuela para ofrecer su experticia en el manejo de emergencias ante catástrofes naturales como la ocurrida en Venezuela el 24 de junio. En conjunto evaluaron mecanismos orientados a garantizar una respuesta oportuna e integral para las comunidades afectadas.

Durante la reunión, González Lobato ratificó el compromiso institucional de acompañar técnicamente y en el territorio a las autoridades locales durante todo el proceso de contingencia y reconstrucción.

“Como Defensoría vamos a estar acompañándolos de cerca y en el sitio. Aunque suene difícil, debemos verlo como una oportunidad para reconstruir un país que ya estaba golpeado, pero contamos con el valor y la resiliencia que los guaireños nos están enseñando”, afirmó la Defensora.

Unión Radio /Nota de prensa