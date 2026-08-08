Empresarios de Trujillo buscan financiamiento e incentivos fiscales para comprar generadores

CARACAS.- La Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva) propuso exoneraciones tributarias y el acceso a financiamientos bancarios que permitan al sector empresarial reorientar su flujo de caja hacia la adquisición de generadores eléctricos alternativos.

Según un estudio económico del gremio, los cortes de luz en Trujillo provocan una caída de entre 20 % y 30 % en la producción y ventas locales, comprometiendo los compromisos fiscales y los incentivos laborales de los trabajadores.

La presidenta de Acoinva, Ana María Faccín, advirtió que el uso de plantas eléctricas exige solucionar el abastecimiento continuo de gasoil. El gremio prepara un portafolio con estas propuestas para elevarlo a las instancias regionales y nacionales con el fin de mitigar el impacto del colapso eléctrico en el estado.

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