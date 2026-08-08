Designan a nuevo presidente de Corpoelec y al viceministro de Servicios Eléctricos 

CARACAS.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, designó al ingeniero Juan Crisóstomo Fernández como presidente de Corpoelec y al ingeniero José Luis Betancourt como viceministro de Servicios Eléctricos.

«Designé al ingeniero Juan Crisóstomo Fernández como presidente de CORPOELEC. Con 27 años de trayectoria en CORPOELEC y con conocimientos en la industria eléctrica, aportará su experiencia y compromiso al fortalecimiento y mejora de este servicio esencial para el pueblo venezolano», escribió Rodríguez en Telegram.

Asimismo, la mandataria designó al ingeniero José Luis Betancourt como viceministro de Servicios Eléctricos, «quien asume la responsabilidad de reforzar el equipo encargado de impulsar esta tarea estratégica para el país».

Unión Radio