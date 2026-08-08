Comerciantes de Aragua participan en mesas técnicas para reactivarse tras sismo

MARACAY.- La Cámara de Comercio e Industrias del estado Aragua (CCIEA)formalizó su integración en mesas de trabajo multisectoriales y de asistencia financiera, con el objetivo prioritario de acelerar la reconstrucción y recuperación económica de los comercios afectados tras el catastrófico doble sísmo del pasado 24 de junio.

Edgardo Lali, presidente de CCIEA informó que los objetivos a tratar en los grupos de trabajo post-sismo buscan atender áreas claves como salud, reconstrucción, contraloría y específicamente economía.

“Con la asesoría legal del presidente del Colegio de Abogados, nosotros como cámara abarcamos a todo lo que es comercio industria con las necesidades que eso implica. Una de las cosas que estamos solicitando es créditos blandos, una solución al tema energético y, fuera de eso, ofreciendo de alguna manera, ya esto es más como Cámara de Comercio, ofreciendo asesoría legal gratuita a las personas que han sido afectadas”, destacó.

Manifestó que la Cámara de Comercio es sede de acopio para aportar la ayuda necesaria a las empresas que de alguna manera resultaron afectadas con el sismo, no obstante, aún no ofrecen cifras confirmadas.

Asimismo, el dirigente gremial aseguró que los cortes de luz posteriores al sismo afectan severamente el ritmo de reactivación comercial.

SPLL/Unión Radio