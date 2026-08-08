Controlado incendio de gran magnitud en 3 galpones de la zona industrial de El Llanito

CARACAS.- El cuerpo de Bomberos de Caracas lograron controlar el incendio de gran magnitud registrado durante la noche del pasado viernes en la zona industrial de El Llanito, municipio Sucre, frente al mercado La Luz.

Las llamas alcanzaron al menos tres galpones. En el operativo participaron organismos de Protección Civil, rescate y otros cuerpos de bomberiles.

Durante el siniestro, vecinos reportaron fuertes deflagraciones o explosiones provenientes de las instalaciones.

No existe reporte oficial de víctimas.

SPLL