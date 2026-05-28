La India pone a cuatro personas en cuarentena ante un caso sospechoso de ébola

NUEVA DELHI.- Cuatro personas han sido puestas en cuarentena ante un posible caso de ébola en el estado de Gujarat, en el oeste de la India, después de que un viajero proveniente del Congo presentara fiebre y fuese hospitalizado, confirmaron las autoridades.

«Hace cinco días, una persona llamada Amuri Lokula llegó a Bombay procedente del Congo (…) Durante este tiempo, Amuri Lokula presentó fiebre y síntomas de resfriado, lo que motivó su ingreso en un hospital de Vadodara. Lo trasladamos al Hospital Civil (de Ahmedabad) como medida de precaución», informó el ministro de Salud de Gujarat, Praful Pansheriya, en una rueda de prensa el miércoles.

«Se le ha puesto en cuarentena y se han enviado sus muestras de sangre para su análisis. Por el momento, no hay ningún diagnóstico confirmado», añadió el ministro.

Otras tres personas que estuvieron en contacto con el individuo -sus dos compañeros de viaje y un médico- también fueron puestas en cuarentena de manera preventiva a pesar de no mostrar síntomas de enfermedad.

La India no ha reportado ningún caso de ébola en medio de la epidemia declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC).

El miércoles, una mujer de Uganda que había sido puesta en cuarentena en el estado de Karnataka dio negativo en la enfermedad por el virus del ébola, informó el ministro de Salud del estado, Dinesh Gundu Rao.

El Gobierno indio ha pedido a sus ciudadanos evitar viajes a RDC, Uganda y Sudán del Sur, y ha reforzado las medidas de detección en los aeropuertos internacionales y otros puntos de entrada.

La semana pasada, la India aplazó la celebración de las cumbres del Foro India-África y de la Alianza Internacional de Grandes Felinos (IBCA), las cuales iban a celebrarse en junio en Nueva Delhi, debido a la situación sanitaria emergente en algunas partes de África.

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EFE