Defensoría del Pueblo establece ruta de trabajo con la Asociación de Profesores Universitarios

CARACAS.- La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, sostuvo un encuentro institucional con representantes de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV), a fin de escuchar las solicitudes planteadas por el sector en cuanto a sus derechos fundamentales.

Durante la reunión, la delegación liderada por los profesores Keta Stephany y Gregorio Alfonso, expuso la necesidad de contar con la mediación e intervención del órgano defensorial para propiciar avances concretos y viables que contribuyan a la dignificación salarial y al bienestar del gremio universitario.

La titular de la Defensoría del Pueblo valoró la iniciativa como una solicitud de alta prioridad institucional: “La educación es un sector esencial para el desarrollo del país, por lo que me comprometo a evaluar las vías asertivas de diálogo y articulación que nos permitan lograr soluciones efectivas para los derechos fundamentales de los profesores universitarios y en definitiva del país”.

González Lobato anunció la conformación de un equipo de la Defensoría que establezca mesas de trabajo con los representantes de FAPUV para estructurar acciones operativas y trazar una agenda interinstitucional en beneficio del personal profesoral afectado: “Mi compromiso es real y vamos a generar una ruta de solución”, ratificó.

NP/Unión Radio