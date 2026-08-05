Obispo de Guarenas está hospitalizado y requiere donantes de sangre

CARACAS.- Monseñor Tulio Ramírez Padilla, obispo de la diócesis de Guarenas, quien se encuentra hospitalizado en el Centro Médico de Caracas (San Bernardino), requiere donantes de sangre del grupo A y O.

Quienes puedan donar deberán dirigirse al Banco de sangre del referido centro asistencial de 7:30 a 11:00 de la mañana. Para donar debe tener entre 18 y 65 años, pesar al menos 50 kg y tener buena salud.

La diócesis informó el martes, que el pastor «se encuentra bajo atentos cuidados médicos, mostrando una evolución favorable y respondiendo satisfactoriamente al tratamiento indicado».

Unión Radio