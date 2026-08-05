Centro de acopio de la UCV seguirá abierto

CARACAS.- La Federación de Centros Universitarios de la UCV aclaró que su centro de acopio para ayudar a los afectados por los terremotos del 24 de junio continuará activo.

Indicaron que hasta el momento se han distribuido más de 500 toneladas de insumos que han sido distribuidas en el estado La Guaira y también en el Distrito Capital y el estado Miranda.

«Este centro de acopio va a estar abierto hasta que los venezolanos lo necesiten, hasta que las personas de La Guaira tengan necesidad estaremos los ucevistas dispuestos a recolectar los insumos que sean necesarios para atenderlos», declaró Miguel Ángel Suárez , presidente de la FCU de la UCV.

Añadió que recientemente se llegó a un acuerdo con cinco comedores del estado La Guaira.

“Con esos comedores ¿qué hacemos? Le damos los insumos y ellos pueden repartir comidas calientes a las personas necesitadas en La Guaira», afirmó Suárez.

Además, se ha organizado una carrera para el sábado 8 de agosto, cuya inscripción será dos productos no perecederos o de higiene personal destinados a quienes lo necesitan en el estado La Guaira.

Unión Radio