Irán asegura que EEUU le ha transmitido su disposición a retomar compromisos

TEHERÁN.- Irán aseguró este miércoles que ha recibido mensajes de Estados Unidos en los que Washington expresa su disposición a volver a cumplir los compromisos asumidos en el memorando de entendimiento firmado en junio, pero indicó que aún no ha decidido si accederá a reanudar las negociaciones.

«Hemos recibido mensajes de Estados Unidos que indican que está plenamente dispuesto a volver a cumplir sus compromisos», afirmó el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, en una entrevista con la agencia estatal IRNA, al responder a las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una supuesta reanudación de las conversaciones entre ambos países.

Gharibabadi dijo que Teherán todavía no ha decidido si retomará las negociaciones con Washington y que continúa analizando los mensajes enviados por la Casa Blanca para determinar si existen garantías suficientes de que Estados Unidos cumplirá sus compromisos y evitará una nueva ruptura del proceso.

EFE