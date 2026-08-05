Habitantes de Los Colorados en Valencia acumulan ocho días sin electricidad

CARACAS.- Denuncian que 150 familias han sido afectadas en la zona de Los Colorados, luego de que el pasado 28 de julio se dañara un transformador que presentaba fallas desde septiembre del 2025.

«Pero antes de eso habíamos pasado las seis horas de racionamiento, ahora, se llevaron el transformador el jueves pasado, y hasta ahora no nos han dado respuesta», expresó Janet Vegas, habitante de la localidad.

Asimismo, los residentes presentaron preocupación puesto que en el sector hay adultos mayores, algunos en cama, que dependen de la electricidad para cumplir con sus tratamientos.

«Mi hermana que tiene alzhéimer, utiliza un colchón antiescara que no se puede usar porque no hay electricidad», dijo Raquel Gal.

Exigen a las autoridades de Corpoelec solventar la falla y garantizar la continuidad del servicio.

Unión Radio