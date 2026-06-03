Comunidad LGBTIQ+ espera por revisión del artículo 44 del Código Civil para abrir paso a uniones

CARACAS.- La diputada a la Asamblea Nacional, Ingrid Barón, directora del Movimiento Revolucionario de la Sexodiversidad, aseguró que se está efectuando una revisión de artículos del Código Civil, específicamente del número 44, para abrir el paso a las uniones de la población sexodiversa.

«Uno de los nudos críticos que tenemos es con respecto al matrimonio civil igualitario. Hay consenso de la población de activistas LGBTIQ+, que hemos debatido nuestras diferencias en ciertos temas y hemos entrado en consenso», expresó Barón en entrevista con la periodista Anahí Arizmendi en programa transmitido por Unión Radio .

Aseguró que el tema de la voluntad política es muy importante, ya que los instrumentos están, el amparo constitucional existe y los momentos están dados para poder avanzar en el tema.

En ese sentido destacó que fue introducido un anteproyecto de ley para la no discriminación en la comisión permanente de Desarrollo Integral de la AN.

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