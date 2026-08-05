Opinión El diálogo debe abarcar temas más allá de lo político

CARACAS.- El abogado y experto en negociación, Gustavo Velásquez, destacó que la mesa de diálogo a desarrollarse entre un sector de la oposición y el Ejecutivo debe involucrar muchos temas de atención para todos los venezolanos, además de la materia política.

Durante una entrevista con Vladimir Villegas para el programa Entre Líneas de Unión Radio , Velásquez comentó que ambos bandos deben priorizar los plazos y aclarar la crisis del Estado en favor de establecer una ruta que mantenga la transparencia del proceso y ayude a solventar los problemas de los ciudadanos.

«Uno de los retos que le toca a los protagonistas de este proceso de negociación es la consulta nacional, escuchar cuáles son esos temas que deben ser abordados naturalmente (…) es importante que estos temas se expongan a la opinión pública», aseguró Velásquez.

También ponderó el peso del gobierno de Estados Unidos como un actor mediador para estas conversaciones, entendiendo su nuevo rol como socio principal, así como la necesidad de consultar a todos los actores políticos para definir posturas y entablar todas las necesidades y requerimientos posibles.

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